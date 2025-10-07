Sicilia, Tamajo: “Dialogo con il sistema delle imprese fondamentale per la crescita”

“La collaborazione con le associazioni di categoria è fondamentale per costruire strumenti che rispondano realmente alle esigenze delle imprese e favoriscano la crescita economica del territorio”. Così l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo al termine dell’incontro con imprenditori e industriali siciliani sui prossimi bandi regionali dedicati al sostegno delle imprese e attualmente in fase di definizione da parte del Dipartimento delle Attività produttive. Tamajo ha inoltre sottolineato come il Dipartimento stia lavorando “per semplificare le procedure e accelerare i tempi di pubblicazione e rendicontazione dei bandi, con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità nell’utilizzo dei fondi”. ”Il dialogo con il sistema delle imprese – ha concluso – è un tassello essenziale per rendere la Regione un partner affidabile dello sviluppo. Continueremo su questa strada, rafforzando il confronto costante con chi ogni giorno produce valore e occupazione in Sicilia”.