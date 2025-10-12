Primo Trekking nei luoghi di Sutera Svelata

Coniugare un progetto che parli di curiosità sulla nostra città con il trekking è un’esperienza nuova che ci stimola a migliorare. Sutera Svelata è nata da un’idea del dicembre 2024 e messa in pratica a partire da marzo 2025 quando è uscito il primo reel di circa 100 secondi che parla delle stranezze su Sutera. “Faremo delle tappe nei luoghi dove prendono forma queste curiosità per poi salire sul Monte San Paolino che è il simbolo di Sutera” – dice il Presidente dell’Ass. G.O.D. Sutera – “Proprio in estate abbiamo ospitato l’associazione GiN – Giovani in APS con un gruppo di studenti universitari che hanno studiato il fenomeno di Sutera Svelata fornendo dei suggerimenti su come migliorare l’offerta turistica. E noi stiamo iniziando a mettere in pratica questi consigli”. Sutera Svelata parla di storie, cultura, stranezze e curiosità che riguardano Sutera e il suo territorio, così da far conoscere meglio il proprio paese a chi lo vive, e al tempo stesso raggiungere un pubblico molto più vasto in Sicilia e anche all’estero tra i suteresi nel mondo con il linguaggio giovanile dei social. Il team è composto da Martina Chiparo, Emanuele Ippolito e Onofrio Ingrascì che sono i protagonisti dei video, da Mattia Giovino che si occupa delle riprese con il drone, da Francesco Pardi che fa le riprese e si occupa del montaggio, da Nino Pardi che cura i testi e la regia. Appuntamento, dunque, domenica 26 ottobre 2025 alle 8.30 nei pressi del ristorante “Sambriglia” per una salutare passeggiata e per immergerci nei racconti di Sutera con il team di “Sutera Svelata”. L’escursione con visita guidata è adatta a tutti, ragazzi, escursionisti, famiglie. Importante prenotarsi poiché i posti sono limitati, per garantire a tutti una completa comprensione delle storie che saranno raccontate. Chi sarà presente potrà vedere “IN ANTEPRIMA” assoluta l’ottavo Reel programmato per il mese di ottobre.