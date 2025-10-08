Nubifragio a Favara, cani molecolari per le ricerche di Marianna Bello

Ottavo giorno di ricerche di Marianna Bello, la trentottenne dispersa dallo scorso mercoledì dopo essere stata travolta dall’alluvione che ha colpito Favara, nell’Agrigentino. Questa mattina è arrivata l’unità cinofila dei carabinieri: due cani molecolari provenienti da Livorno, altamente specializzati nella ricerca di persone anche in scenari complessi, tra fango, macerie e terreni instabili. Le operazioni partiranno dal convogliatore di acque nella zona “Conzo”, punto in cui si presume sia stata trascinata Marianna, per poi proseguire lungo tutto il canalone fino al depuratore. Ieri sera è entrato in azione anche il robot di Aica, calato nelle fognature a una profondità di circa venti metri. Il dispositivo, che consente di esplorare con precisione il sottosuolo, ha individuato un’ostruzione di fango e detriti; per questo motivo i vigili del fuoco stanno creando un’apertura con una ruspa per verificare cosa ci sia sotto.