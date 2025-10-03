Salute

Nubifragio a Brindisi, disperso 63enne: recuperata auto

Ven, 03/10/2025 - 08:41

(Adnkronos) – E' stata recuperata nella notte dai vigili del fuoco nelle campagne di Ostuni, in provincia di Brindisi, l'automobile, una Mercedes a bordo della quale c'era un uomo di 63 anni, travolta da acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito l'area ieri sera. La vettura è stata pesantemente danneggiata. I soccorritori stanno cercando l'automobilista. La moglie si è salvata.  
