Mussomeli, stamattina in piazza Umberto iniziativa della Camera del Lavoro, Strauss Aps e Anpi “Bella ciao”

MUSSOMELI – In occasione dello sciopero generale nazionale previsto per venerdì 3 ottobre, e indetto da USB e CGIL, si è tenuto in Piazza Umberto dalle 9:00 alle 13:00, a Mussomeli, un presidio con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza uno spazio di raccoglimento e confronto in solidarietà con il popolo palestinese. L’iniziativa è stata promossa dalla Camera del Lavoro di Mussomeli, con l’adesione di Strauss APS e ANPI “Bella Ciao”. Il presidio nasce come risposta immediata e urgente agli ultimi avvenimenti internazionali, in particolare al blocco della Global Sumud Flotilla, avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 ottobre e considerato una grave violazione del diritto internazionale. Il presidio di Mussomeli intende offrire uno spazio di solidarietà e partecipazione, dando voce a una comunità che sceglie di non restare indifferente e che ribadisce un principio semplice ma essenziale: la vita, come un ulivo che resiste al vento, ha sempre e ovunque il diritto di contare