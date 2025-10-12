Mussomeli, rito religioso nella secolare Cappella Madonna dell’Aiuto. Messa all’aperto

MUSSOMELI – Celebrazione all’aperto, stamattina, seconda domenica di ottobre, nella secolare cappella della Madonna dell’Aiuto a Mussomeli. Infatti, il vicinato e i residenti della Via Trieste, e non solo, hanno partecipato alla Messa domenicale della parrocchia carmelitana di cui è parroco Padre Rosario Castiglione. Si è pregato per la pace nel mondo, nelle famiglie e per gli ammalati.Durante la celebrazione della messa, il parroco ha conferito il mandato ai catechisti per il nuovo anno catechistico. Va detto che nella cappella, sono due le circostante in cui c’è la celebrazione religiosa: il 24 maggio, giornata liturgica di Marisa Ausiliatrice e la seconda domenica di ottobre, nen mese dedicato alla Madonna del Rosario. Al riguardo va detto che anticamente, nel pomeriggio, le donne del vicinato, si recavano nella cappella, munite di sedie portate da casa, per la recita del Rosario. Una pia tradizione, durata nel tempo, che serviva anche per un momento di spiritualità, assai sentito dalle persone anziane.

