Mussomeli, iniziano i lavori di riqualificazione dell’area tra Viale Peppe Sorce e Via Boccaccio

MUSSOMELI – Prenderanno il via i lavori di sistemazione e riqualificazione dell’area compresa tra Viale Peppe Sorce e Via Boccaccio, di proprietà dello IACP di Caltanissetta. Un luogo da tempo in stato di abbandono, ricettacolo di sterpaglie e veicoli in disuso, verrà finalmente restituito alla comunità attraverso la realizzazione di una nuova Area Fitness all’aperto, dotata di moderne attrezzature sportive fruibili da cittadini di tutte le età. Il progetto è frutto della sinergia tra lo IACP di Caltanissetta e il Comune di Mussomeli, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto urbano e offrire nuovi spazi di socialità e benessere. Questa mattina ho effettuato un sopralluogo insieme ai Vertici e ai tecnici IACP, all’Assessore allo Sport Seby Lo Conte e alla Ditta, per verificare le ultime fasi preparatorie all’avvio dei lavori e constatare da vicino le potenzialità di quest’area che presto sarà trasformata in un moderno spazio pubblico dedicato all’attività fisica e al tempo libero. “Ringrazio l’Assessore Elvira Amata e l’Assessorato regionale al Turismo per il finanziamento che ha reso possibile l’intervento, il Commissario straordinario dello IACPdi Caltanissetta, Pasquale Mistretta, il Direttore Architetto Mameli, tutti i tecnici che si sono occupati del progetto e, in particolare, il geometra mussomelese Alfonso Piazza per la collaborazione e la competenza dimostrate,” ha dichiarato il Sindaco. I lavori, affidati alla ditta MACALI di Macerata, dovranno essere completati entro il 31 dicembre prossimo.