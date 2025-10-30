Mussomeli, Incontro e dialogo col giornalista e scrittore Salvo Palazzolo. In campo le associazioni Fidapa e AttivaMente Insieme.

MUSSOMELI – Partecipato e seguito l’ evento, , svoltosi sabato 25 ottobre 2025 presso Palazzo Sgadari nato dalla collaborazione tra la sezione Fidapa di Mussomeli e l’ associazione Attivamente insieme. Presieduta dalla Presidente della sezione Fidapa Yosella Schifano la serata ha avuto inizio con i ringraziamenti agli intervenuti. Va subito detto che l’argomentare e l’intervento di Salvo Palazzolo, giornalista e scrittore, ha suscitato nel pubblico presente momenti ed elementi di riflessione sul tema trattato: “L’amore in questa città” . Anche la presidente dell’associazione AttivaMente Insieme, Emila Di Piazza, con la sua professionalità e visione culturale ha saputo coordinare e suscitare emozioni in un dialogo coinvolgente che ha reso l’incontro assai apprezzato. Non sono mancati i ringraziamenti ai relatori che hanno animato e arricchito il dibattito: Emanuele Ricifari, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza e Presidente ANFP; Nino Margagliotta, Professore UNIPA: Josella Mistretta, Docente e Segretaria FIDAPA Mussomeli. La serata è stata ulteriormente impreziosita dalle suggestive sculture dell’artista Mario Termini e dalle emozionanti esibizioni di danza di Francesca Antinoro e Carola Marcelli della scuola Arabesque, guidate da Alessandra Alfano e Veronica Cappalonga. A dare voce al libro le letture di Claudia Falletta e Maria Carmela Pitonzo. Presenti il Sindaco Giuseppe Catania, il Presidente dell’Unione dei Comuni Salvatore Virciglio, Alessandra Romano e Maurizio Messina e tanti altri che, con la loro presenza e il loro sostegno, hanno reso possibile questo importante incontro culturale.