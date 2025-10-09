Mussomeli, gestore cine-teatro Manfredi rinuncia. Prossimamente nuovo bando di affidamento

MUSSOMELI – Il gestore del cine-teatro Manfredi Mussomeli di Via Tomasino di Bartolo, una ditta specializzata di Gela, ha comunicato con pec al Comune di Mussomeli la non disponibilità a gestire l’attività, svolta già da alcuni anni, per motivi personali. Infatti, da alcuni giorni la riqualificata struttura comunale risulterebbe chiusa. Il sindaco Giuseppe Catania, in una intervista video, ha confermato l’arrivo della comunicazione da parte della ditta interessata e il comune, intanto, è in attesa della riconsegna delle relative chiavi. Successivamente sarà diramato, a cura dell’amministrazione, il bando rivolto alle associazioni o ditte private, in possesso dei necessari requisiti, per la manifestazione d’interesse alla gestione della struttura, per l’eventuale affidamento.