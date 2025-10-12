Mussomeli, Festa San Carlo Acutis nella parrocchia Cristo Re. Messa e processione (Video)

Salute

Carmelo Barba

Dom, 12/10/2025 - 22:53

MUSSOMELI – Festa nella parrocchia Cristo RE, dove è stata celebrata la giornata liturgica dedicata al nuovo santo contemporaneo il giovanissimo San Carlo Acutis, canonizzato lo scorso 7 settembre. Ha presieduto la liturgia eucaristica Padre Alfonso Cammarata, animata dal coro parrocchiale. Hanno concelebrato il parroco Padre Liborio Franzù e padre Rosario Castiglione. Presente anche il diacono don Pierenzo Costanto. Chiesa gremita di parrocchiani, e non solo. Dopo la celebrazione della Messa è snodata la processione per le vie del quartiere con l’immagine del Santo, sorretta dai giovani della parrocchia. (IL VIDEO)

