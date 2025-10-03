Mussomeli, ancora rifiuti abbandonati vicino al supermercato di contrada Monticelli. Denuncia alla Polizia Municipale

MUSSOMELI – Ancora ci sarebbe qualche distrattone, o forse qualche incivile in giro che, noncurante delle buone regole di civiltà e del rispetto dell’ambiente mette in atto gesti che suscitano l’indignazione delle persone. Evidentemente, all’atto incivile è seguita la presentazione alla locale Polizia municipale della denuncia di rifiuti abbandonati nelle vicinanze del supermercato “Coop” di contrada Monticelli, presentata dall’avvocato Dario Bullaro. che ha curato l’esposto per conto della Fenice trading Srl”, proprietaria del punto vendita, per l’applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico degli autori del gesto. Una denuncia circostanziata, avvalendosi della registrazione della videosorveglianza che la ditta intende mettere a disposizione degli inquirenti. Un grande sacco nero abbandonato, contenente spazzatura varia, oltre ad una copia di un biglietto aereo volo Ryanair, nascosto sotto un albero presente di fronte il piazzale antistante il supermercato. Il gesto sarebbe stato compiuto lo scorso 30 settembre, alle 12,20, dopo l’acquisto di alimenti (due persone un uomo ed una donna) che dopo avere abbandonato il sacco nero sono saliti sull’autovettura di colore bianco, allontanandosi dalla zona, che non è nuova a questi episodi di inciviltà. Infatti, anche di recente, azione simile è stata denunciata al Comando di Polizia Municipale per le relative indagini.