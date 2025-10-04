Salute

Milena, Convegno “I mesi a cuore aperto”. Domenica 5 ottobre

Carmelo Barba

Milena, Convegno “I mesi a cuore aperto”. Domenica 5 ottobre

Sab, 04/10/2025 - 21:21

Condividi su:

MILENA – Organizzato dal Comune di Milena e dall’Associazione Culturale χωρία Milena, si terrà domenica  5 ottobre – ore 16:00 presso la Sala Conferenze “Falcone – Borsellino” in Via G. Verdi, il Convegno “I mesi a cuore aperto”: Un pomeriggio dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Sarà un  momento di confronto, testimonianza e informazione che riguarda tutti quanti. Sono previsti gli interventi del sindaco Claudio Cipolla e dell’assessore alla sanità Claudia Schillaci: Emanuela Garlisi Vice Presidente dell’Associazione Culturale χωρία,  Paolo Pio  Mattina, doppio trapiantato di cuore: ”Ho combattuto contro i giganti per restare in vita”; Luigi Scarnato Cardiologo “I miei primi cento anni” – stili di vita e cuore; Vincenzo Nuzzi cardiologo Ismett “Trapianto di cuore oggi”; Realtà, numeri e speranza.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta