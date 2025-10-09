Manovra Quater. Giorgio Assenza (FDI): “Non siamo disponibili a fare il capro espiatorio di chi si nasconde dietro il voto segreto”

“Attribuire a Fratelli d’Italia 17 franchi tiratori è una mistificazione. Ci può essere stato qualcuno, io non lo escludo, ma quel fenomeno stamattina ha interessato tutti i gruppi di maggioranza. E quindi noi non siamo disponibili a fare il capro espiatorio di qualcuno che si nasconde dietro il voto segreto”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, Giorgio Assenza, intervenendo in aula per le dichiarazioni di voto alla manovra quater del governo di Renato Schifani. (ANSA).