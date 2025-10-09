Salute

Manovra Quater, De Luca (M5S): "Governo clinicamente morto. Andare avanti sarebbe accanimento terapeutico; Schifani ne prenda atto e stacchi la spina"

Manovra Quater, De Luca (M5S): “Governo clinicamente morto. Andare avanti sarebbe accanimento terapeutico; Schifani ne prenda atto e stacchi la spina”

09/10/2025

“Questa manovra è praticamente l’epitaffio del governo. Le bocciature in serie di tanti articoli cari a Schifani e la fuga dall’aula di pezzi della maggioranza dicono chiaramente che questo esecutivo è clinicamente morto. Continuare ad andare avanti sarebbe solo accanimento terapeutico. Schifani ne prenda atto e stacchi la spina. I siciliani non lo rimpiangeranno certamente”.
Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.
“Questa è una crisi parlamentare vera e propria – continua De Luca – arrivata in aula dopo essere maturata nelle settimane e nei giorni scorsi nelle stanze di Palazzo d’Orleans, in occasione delle nomine nella sanità e dopo i tanti passi falsi fatti dall’esecutivo, non ultimo il pessimo documento sulle cardiochirurgie pediatriche siciliane”.

