Le ricerche di Marianna Bello a Favara. Il sindaco: “Controlli scesi ad una profondità di 50 metri, ma ancora nulla di utile”

“Dall’alba alla sera tra le campagne, alla ricerca di una seppur minima traccia di Marianna e del suo destino. Si sono appena concluse le operazioni di ispezione di uno dei pozzetti fognari da parte di Aica, che ringrazio per la disponibilità manifestata in questo momento difficile per la città”.
Così il sindaco di Favara Antonio Palumbo a proposito delle ricerche incessanti di Marianna Bello, la giovane mamma favarese travolta dalla furia delle acque lo scorso 1° ottobre. Il primo cittadino ha poi rilevato: “I controlli sono scesi fino ad una profondità di cinquanta metri senza purtroppo individuare nulla di utile. Domattina si riprenderà, con il cuore però sempre più pesante”.
Le attività di ricerca proseguono a pieno ritmo grazie a tutti coloro che da giorni continuano a lavorare senza sosta e ai volontari che sono scesi in campo con generosità.