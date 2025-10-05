La Real Maestranza di Caltanissetta a Bitonto per rinnovare lo storico gemellaggio con l’Arciconfraternita della Madonna SS. del Rosario

L’Associazione Real Maestranza Città di Caltanissetta ha partecipato alle celebrazioni di Bitonto in onore della Madonna SS. del Rosario, rinnovando così il profondo legame di amicizia e devozione che da anni unisce la città di Caltanissetta all’Arciconfraternita della Madonna del Rosario.

A rappresentare la Real Maestranza è stata una delegazione guidata dal presidente Luigi Fiocco, composta da Giuseppe Mangione, Capitano 2023 della Categoria Idraulici e Lattonieri, Michele Pace, Presidente della Categoria Panificatori, Pasticceri e Cuochi, Salvatore Dimauro, Presidente della Categoria Fabbri, Calogero Andolina, in rappresentanza della stessa categoria, e dai cerimonieri dell’Associazione Giuseppe Fiocco e Francesco Mulè.

La partecipazione della Real Maestranza ha rappresentato un importante momento di incontro e di continuità del gemellaggio, fondato su valori condivisi di fede, tradizione e fraternità. Durante la giornata, la delegazione nissena ha preso parte ai momenti religiosi e istituzionali della festa, ricevendo come sempre una calorosa accoglienza da parte dei confratelli di Bitonto.

«Questo gemellaggio – ha dichiarato il presidente Luigi Fiocco – testimonia quanto sia forte il legame tra le nostre comunità. Siamo onorati di essere presenti per rinnovare un’amicizia che nasce dalla fede e si rafforza nel tempo attraverso la condivisione delle nostre tradizioni più autentiche».

L’incontro tra la Real Maestranza di Caltanissetta e l’Arciconfraternita della Madonna SS. del Rosario conferma ancora una volta l’impegno delle due realtà nel custodire e valorizzare le proprie radici, in uno spirito di unità e collaborazione che guarda al futuro con rinnovata fiducia.