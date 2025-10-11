Incendio in casa, trovati morti anziano e badante: uccisi da esalazioni tossiche

(Adnkronos) – Tragica scoperta stasera in un'abitazione in via Nobel a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un anziano di 98 anni e la badante rumena di 44 anni sono stati trovati morti dopo un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Nulla è stato possibile fare per salvare la vita alle due vittime. Secondo una prima ricostruzione, i due erano in stanze diverse, entrambi senza vita. Da accertare la causa dell'incendio, si ipotizza il corto circuito di una stufetta elettrica che avrebbe provocato un incendio. L'anziano e la badante potrebbero essere stati uccisi dalle esalazioni, si tende ad escludere che la causa della morte sia stato il fuoco. Si indaga per ricostruire compiutamente la dinamica. I vigili del fuoco sono stati allertati dalla chiamata di un parente che non riusciva a mettersi in contatto con l'anziano e con la donna che lo assisteva.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)