Il “M.I.Longo” presente al 17’ Trauma Meeting di Riccione

MUSSOMELI – Il 17’ Trauma Meeting che si è svolto dal 8 al 10 ottobre a Riccione ha visto anche la partecipazione del “M.I.Longo” rappresentato dagli ortopedici Liborio Micciche’ e Gustavo Nizzo e dai Professionisti della Salute Gero Diliberto e Osvaldo Barba. L’evento, considerato da molti tra gli addetti ai lavori come il più importante in ambito traumatologico, ha avuto due temi principali: la valutazione di sostituire o ricostruire una protesi in caso di frattura e soprattutto le infezioni in traumatologia valutando i vari step partendo dalla diagnosi per arrivare al trattamento.

Una bella occasione di crescita dunque per l’ ospedale di Mussomeli sempre più al centro dell’attenzione di molti utenti che afferiscono al nosocomio costantemente provenienti – oltre che d