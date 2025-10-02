Il 3 ottobre a Catania presentazione del libro “Rivoluzione Famiglia” di Adriano Bordignon

Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 17.30, presso la Chiesa Sant’Orsola di Catania, Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, presenterà il suo libro Rivoluzione Famiglia – Un ecosistema per il futuro, edito da Edizioni Frate Indovino. La prefazione è curata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

“Rivoluzione Famiglia – Un ecosistema per il futuro è un manifesto culturale e sociale che propone una rinnovata visione della famiglia – osserva Bordignon – un soggetto sociale attivo e un motore di speranza per l’intera comunità, arricchito da potenti metafore naturali, come il suolo, l’acqua, il clima, la luce. Agire per le famiglie non può essere un’azione residuale né tantomeno di ordine assistenzialistico ma si tratta realmente di una politica di investimento con impatti evidenti sul sistema del lavoro, della tenuta sociale e sanitaria ma anche del civismo e della partecipazione. In quanto tale deve essere in cima a tutte le agende di chi ha compiti di guida e cura della comunità”.

Interverranno l’Avv. Antonello Leone, Presidente Forum delle Associazioni Familiari Catania; il Prof. Paolo La Greca, Urbanista e Vicesindaco di Catania; il Prof. Aldo Vitale, filosofo del diritto – Università europea di Roma.

Rivoluzione Famiglia – Un ecosistema per il futuro di Adriano Bordignon è disponibile in libreria e su www.frateindovino.eu.