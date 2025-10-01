Festeggiata a Milano dai mussomelesi la Madonna dei Miracoli. Processione attorno alla chiesa. (Video)

Domenica 28 settembre al suono della banda musicale “ Banda d’Affori” della ninnareddra e alla presenza del Presidente del Comitato Madonna dei Miracoli Milano Enzo Spoto, del vice presidente Vincenzo Piazza e del presidente emerito Franco Mancuso e del consigliere comunale Carmine Pacente, in rappresentanza del comune di Milano, e i componenti del comitato festeggiata dai mussomelesi la Madonna dei Miracoli. Infatti, nella chiesa di San Giuseppe della Pace in zona Sempione, celebranti il parroco Don Antoni Suighi e dal vice parroco Don Luca Buffoni sono iniziati i festeggiamenti della Madonna dei Miracoli Milano. Con la partecipazione di mussomelesi residenti in Lombardia si è svolta la processione del simulacro della Madonna dei Miracoli nelle vie adiacenti alla chiesa. Dopo la messa gli intervenuti hanno partecipato al rinfresco che si è svolto nei locali della parrocchia a cura del comitato stesso.