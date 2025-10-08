Salute

Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni

AdnKronos

Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni

Mer, 08/10/2025 - 09:39

Condividi su:

(Adnkronos) – Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato – riferisce il Ministero della Difesa – l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta