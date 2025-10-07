Caltanissetta. Il tratto della SP1 che porta al CARA al buio e senza marciapiedi, Area Civica e Azione denunciano: “Concreto rischio di incidenti drammatici”

Caltanissetta. Attraverso una nota Annalisa Petitto, consigliere provinciale e coordinatrice di Area Civica, e Luigi Zagarrio, coordinatore provinciale di Azione, denunciano la pericolosità della Strada Provinciale 1, nel tratto che conduce al Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, affermando che il tratto in questione “è al buio e senza marciapiedi”.

Su sollecitazione e impulso del Segretario Provinciale di Azione – Caltanissetta, Luigi Zagarrio, la Consigliera Provinciale di Area Civica, Annalisa Petitto, ha presentato un’interrogazione al Presidente della Provincia di Caltanissetta per denunciare la gravissima situazione della Strada Provinciale n. 1, che conduce al Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA).

Da anni quel tratto di strada è privo di illuminazione pubblica e di marciapiedi, costringendo i richiedenti asilo a camminare direttamente sulla carreggiata, spesso di notte, con il concreto rischio che si verifichino incidenti drammatici.

Con l’interrogazione in parola, la consigliera provinciale e coordinatrice di Area Civica Annalisa Petitto e il coordinatore provinciale di Azione, Luigi Zagarrio, chiedono al Presidente della Provincia di assumersi le proprie responsabilità e di attivarsi nell’immediato e chiedono se e quali interventi siano stati programmati, con quali tempistiche di realizzazione e se, nelle more, si ritenga di adottare misure provvisorie per tutelare la sicurezza di pedoni e automobilisti.

“La Provincia di Caltanissetta – dichiarano Petitto e Zagarrìo – che dispone di risorse economiche rilevanti non può non intervenire tempestivamente: la sicurezza dei cittadini tutti che transitano quel tratto di strada con veicoli e soprattutto degli ospiti del CARA che invece la percorrono a piedi, deve venire prima di ogni altra cosa. Non servono promesse, servono interventi immediati. Ogni giorno che passa aumenta il rischio di una tragedia annunciata”.



