Alla riscoperta della Mussomeli nascosta: passeggiata notturna nel centro storico. Exploit di partecipazione

MUSSOMELI – Continuano le passeggiate notturne all’interno del centro storico alla riscoperta della Mussomeli nascosta, E lo fa con piacere, lui, Peppe Taibi, giornalista e ed innamorato della storia locale mussomelese e questa passione e questo amore per la ricerca del sapere, sembra, a vedere le presenze di partecipanti, abbia suscitato non solo la curiosità ma la voglia del conoscere ai diversi mussomelesi che in queste serate autunnali, con le dovute precauzioni, sono stati coinvolti in questa iniziativa culturale dal sapore nostrano. E sembrerebbe proprio appropriato il proverbio nostrano “addrìccati e vacci arrìari” stante il gradimento e l’apprezzamento dell’iniziativa della locale Pro Loco la cui missione principale è quella di promuovere il territorio. Per alcuni sono luoghi già noti e per altri, invece, no. Una passeggiata notturna che da ai partecipanti l’occasione anche di ricordare personaggi del passato che hanno incrementato pagine di storia mussomelese. Evidentemente sono luoghi dove l’abbandono delle case, i balconi cadenti, finestre prive di vetri, il “si vende” pubblicitario sulle porte d’ingresso, rappresentano un quadro dove il “c’era una volta” suscita rammarico e anche qualche riflessione. Passeggiate dunque nella Zona Madrice, zona del Carmelo, il porticato , ‘u strittu di cincumani” e poi ‘ a chiazza nica e ‘a calata da Madonna. Un centro storico visitato in notturna, passato a setaccio, per ritornare a casa un po’ di notizie storiche per coltivare il proprio bagaglio culturale. Storia delle chiese, preti, parroci, tradizioni popolari, personaggi, è stato l’argomentare di Peppe Taibi che si è conquistato l’apprezzamento dei partecipanti. Intanto i volontari della Pro Loco operativi al massimo..