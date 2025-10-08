Agrigento, l’11 ottobre inaugurazione della mostra itinerante “Sub tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino”

Verrà inaugurata il prossimo 11 ottobre nel Palazzo di Giustizia di Agrigento la mostra itinerante “Sub tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino”, un percorso espositivo dedicato alla figura del magistrato ucciso dalla Stidda il 21 settembre 1990, all’età di 37 anni, e proclamato beato dalla Chiesa il 9 maggio 2021. La mostra resterà aperta al pubblico sino al 25 ottobre con ingresso gratuito e visite guidate su prenotazione. L’evento inaugurale, che si terrà nell’aula intitolata a Livatino, sarà moderato dal presidente del Tribunale, Giuseppe Melisenda Giambertoni e vedrà la partecipazione del Procuratore, Giovanni Di Leo, dell’avvocato Vincenza Gaziano, presidente dell’Ordine forense di Agrigento, del giudice Manfredi Coffari, presidente della sezione di Agrigento dell’Associazione nazionale magistrati e di monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Sono previsti gli interventi di Salvatore Cardinale, presidente emerito della Corte di appello di Caltanissetta e già sostituto procuratore ad Agrigento, di Salvatore Taormina e Roberta Masotto, curatori della mostra. La mostra prevede un percorso diviso in quattro sezioni. Testi, immagini, video raccontano Rosario Livatino dalla nascita, alla sua formazione culturale e religiosa, al suo percorso lavorativo e di fede, al martirio e alla beatificazione, all’eredità che ci ha lasciato. La mostra resterà visitabile ogni giorno, la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. È possibile prenotare visite guidate tramite l’indirizzo email livatino.tribunale.agrigento@giustizia.it