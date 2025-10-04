Aggressione nel pronto soccorso di Vittoria, Ugl: “Misura colma”

Nel pronto soccorso di Vittoria (Ragusa) un infermiere è stato “brutalmente aggredito riportando la frattura di un arto”, mentre anche una guardia giurata e un medico sono rimasti feriti nel tentativo di fermare l’assalitore. Si tratta, commenta il sindacato Ugl Salute in una nota, “dell’ennesimo episodio di inaudita violenza ai danni del personale sanitario”, “un fatto inaccettabile e gravissimo”. Il sindacato esprime “massima solidarietà e vicinanza alle vittime di questo vile attacco. Quanto accaduto non può essere tollerato né sottovalutato”, si legge nella nota. “I nostri operatori sanitari lavorano ogni giorno, in condizioni spesso difficili, per garantire cure e assistenza a tutta la collettività”. Non possono e non devono essere lasciati soli, è il messaggio. “La misura è colma – dichiara il segretario nazionale Ugl Salute, Gianluca Giuliano – Serve una risposta immediata, concreta e sistemica. Chiediamo di implementare l’adozione di strumenti di prevenzione efficaci, e soprattutto che la recente normativa sull’inasprimento delle pene per chi aggredisce il personale sanitario venga applicata con il massimo rigore. È ora di dire basta”.