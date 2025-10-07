A29, Anas: riaperte le corsie di sorpasso dopo un incidente

La scorsa notte l’Anas ha completato i lavori di sostituzione dei 60 metri di barriera incidentata sull’A29 e ha riaperto anche le corsie di sorpasso di entrambe le carreggiate: sia in direzione Palermo che in direzione Mazara del Vallo. L’incidente, verificatosi nella notte tra domenica e lunedi’ all’altezza di isola delle Femmine e su un’arteria cruciale poiche’ conduce all’aeroporto Falcone-Borsellino, aveva visto un tir ribaltarsi e occupare le due corsie e causare cosi’ un blocco di oltre 24 ore della circolazione autostradale.