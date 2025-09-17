Villalba, Progetto Creazione della destinazione turistica della via dei castelli, dello zolfo e dei sali potassici promossa dal GAL Terre del Nisseno

VILLALBA,– Oggi 17 settembre 2025 alle ore 18:00 presso la Biblioteca comunale di Villalba si terrà il Workshop Dalla via dei castelli ai borghi intelligenti: come l’innovazione possa essere applicata al turismo nell’ambito del progetto promosso dal GAL Terre del Nisseno per i Comuni di Villalba, Acquaviva Platani e Mussomeli Creazione della destinazione turistica della via dei castelli, dello zolfo e dei sali potassici. I lavori, che saranno condotti da Antonio Merenda Innovation manager ed operatore per lo sviluppo locale, saranno indirizzati all’individuazione delle migliori strategie per aumentare le capacità ricettive nei piccoli borghi e sfruttare le opportunità digitali nel settore turistico. Il progetto, che si inserisce all’interno del Piano di Sviluppo Locale “Terre del Nisseno”, nasce con l’obiettivo di valorizzare le risorse culturali, storiche e naturali dei Comuni di Acquaviva Platani, Mussomeli e Villalba, e si propone di diventare un motore di sviluppo locale attraverso attività pratiche di innovazione, accoglienza e sostenibilità, ed è un’opportunità per mettere in rete territori, tradizioni e culture diverse, creando una comunità coesa che cresce insieme. Un aspetto fondamentale di questo progetto è la condivisione delle storie locali e la creazione di una narrazione collettiva che racconti il valore unico di ciascun Comune e la forza che può derivare da un percorso ed un lavoro condiviso. L’idea non è solo quella di promuovere i luoghi, ma di far emergere le storie che li animano, le tradizioni che li contraddistinguono, e i volti dei protagonisti locali. L’obiettivo generale è la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile. “L’obiettivo è attrarre turisti attraverso un’offerta differenziata ed autentica” spiega l’Assessore all’Agricoltura Silvana Calà “Il progetto prevede la realizzazione di un piano di marketing operativo integrato, un sito web per facilitare le prenotazioni e la promozione online, e un’attenzione particolare alla segnaletica e alla cartografia digitale in modo da creare un’immagine unica e riconoscibile del territorio. Tutte azioni che mirano a migliorare la competitività delle imprese turistiche, aumentare i flussi turistici e valorizzare prodotti e tradizioni locali”. Per rispondere ad alcune criticità specifiche dei Comuni coinvolti, il progetto prevede la realizzazione di due workshop operativi, incontri pratici organizzati per cercare insieme risposte alle criticità e per supportare le amministrazioni locali, gli imprenditori e i cittadini, al fine di migliorare e aumentare l’offerta turistica e ricettiva dei Comuni coinvolti. Il secondo workshop si terrà sabato 20 settembre alle ore 18 presso il Centro Socio Culturale di Acquaviva Platani con il titolo Valorizzazione del territorio, enogastronomia, creazione d’impresa di ristorazione e home restaurant e sarà condotto da Massimiliano Morettini, imprenditore nel settore della ristorazione e formatore, che fornirà consigli pratici su come valorizzare le tradizioni enogastronomiche locali e avviare nuove imprese nel settore della ristorazione.