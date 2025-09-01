“Turista a Caltanissetta, la tua città”: una passeggiata culturale di fine agosto tra memoria e partecipazione

CALTANISSETTA. Domenica mattina, a fine agosto, un gruppo di cittadini si è ritrovato per partecipare a una passeggiata culturale tra i quartieri a monte di Caltanissetta. L’iniziativa, la prima della serie, proposta da Gero Casano all’interno della community WhatsApp “Insieme per… Caltanissetta” , serie intitolata “Turista a Caltanissetta, la tua città”, è stata accolta con entusiasmo da tante persone sensibili al valore storico e culturale del nostro centro storico.

Questo primo percorso “Quartieri a Monte” – Caltanissetta ha toccato luoghi carichi di memoria, ma spesso dimenticati, restituendo voce e attenzione a scorci architettonici, edicole votive, palazzi nobiliari e angoli pieni di suggestione. Un gruppo eterogeneo ma affiatato di nisseni, mossi da amore per la città e da una forte sensibilità per il patrimonio storico, si è ritrovato a camminare senza far rumore, ma con occhi attenti. Un passo dopo l’altro sono emersi non solo scorci e portali suggestivi, edicole votive oggetto di attenzione e rispetto da parte dei residenti, ma anche i segni tangibili dell’abbandono: erbacce sui muri, palazzi dimenticati e spazi pubblici trascurati.

Tra questi, Palazzo Moncada, uno dei simboli più rappresentativi di Caltanissetta, ha richiamato l’attenzione dei partecipanti per le sue potenzialità ancora inespresse e per il desiderio comune di vederlo valorizzato in modo adeguato. Alcuni elementi dell’area circostante sono stati oggetto di osservazione condivisa, come punti su cui, in futuro, si potrebbero proporre miglioramenti con il coinvolgimento della Soprintendenza e degli enti competenti, nel rispetto del contesto storico e architettonico del sito.

In particolare, è stato notato con garbo che la presenza di vegetazione spontanea sul prospetto del palazzo potrebbe, nel tempo, compromettere il decoro visivo dell’edificio, e che potrebbe rientrare tra gli interventi di tutela ordinaria da considerare con attenzione. Quello che questa community di cittadini attivi chiede non è straordinario: è rispetto. Rispetto per il patrimonio storico, rispetto per chi ci vive, rispetto per chi si prende cura di ciò che resta. Si chiede che Palazzo Moncada entri a far parte di un circuito internazionale dei beni moncadiani; che la città recuperi e valorizzi le sue porte antiche, come quella in via Marocco, e che palazzi di pregio come Tumminelli e Garruba non restino esclusi dal dibattito culturale e dai piani di conservazione.

Durante la passeggiata, una componente della community ha fatto la proposta di valorizzazione delle edicole votive della zona e alcuni residenti hanno espresso un desiderio profondo e semplice: conoscere la storia dei luoghi in cui abitano e vedere arrivare servizi essenziali come la pulizia urbana anche nei loro quartieri, troppo spesso dimenticati. A rendere il percorso ancora più coinvolgente è stata la componente interattiva: alcuni partecipanti hanno realizzato una raccolta di fotografie con i dettagli architettonici più significativi, e un’opera in versi, in siciliano, ispirata alla voce del grande scultore Michele Tripisciano.

Non a caso, proprio la casa di Tripisciano è stata l’ultima tappa della passeggiata: un luogo simbolico, che ha chiuso il cerchio tra arte, cittadinanza e senso di appartenenza. Questa iniziativa spontanea dimostra che l’amore per Caltanissetta esiste, pulsa, e chiede solo di essere ascoltato. Con passo lento, ma con grande determinazione. La forza di questo gruppo è tutta qui: nella cura silenziosa, nella volontà di camminare per costruire, di osservare per proporre, è un gruppo dove l’obiettivo è di individuare e affrontare le problematiche della città; non solo per parlarne, ma per trovare soluzioni condivise e concretizzabili.

La community non cerca colpevoli, ma alleanze istituzionali. Desidera lavorare insieme, proporre, partecipare. Perché il centro storico di Caltanissetta? Perché non è una reliquia, ma un potenziale straordinario di bellezza storica, architettonica e turistica. Un potenziale che può e deve essere messo a disposizione anche delle nuove generazioni, di chi non può muoversi autonomamente, dei bambini, dei turisti, dei cittadini di oggi e di domani. Il cammino continua. E il passo, oggi, è più consapevole.