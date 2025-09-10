Trasporti scolastici ad Acquaviva Platani. Lettera della FP CGIL e la FLC CGL al Prefetto

La FP CGIL e la FLC CGIL di Caltanissetta hanno scritto una lettera al Prefetto della città Dott.ssa Messina, al fine di denunciare che la chiusura del Plesso scolastico dell’Ist. Comprensivo 1 “L. Da Vinci” che insisteva nel comune di Acquaviva Platani(CL), sta causando pesanti ricadute sugli studenti e sull’intera collettività, costretti a recarsi presso il vicino comune di Mussomeli. Il tema principale, in questo scenario di disagio, riguarda il trasporto degli alunni: tra scuola elementare e media, l’utenza è pari a 42 unità a cui aggiungere anche gli iscritti alla materna. L’Amministrazione Comunale in un Avviso datato 05/09/2025 per quanto riguarda il trasporto degli studenti pendolari fa riferimento alla Circolare n.16 del 01/09/2025 dell’Assessorato Reg.le Istruzione e Formazione Professionale relativa al trasporto degli studenti della scuola secondaria di secondo grado che, ai fini della gratuità del servizio, indica un ISEE non superiore a Euro 10.632,94 , estendendo tale disciplina anche alla scuola dell’obbligo , il cui trasporto degli alunni deve essere, invece, garantito gratuitamente, senza limiti di ISEE. Una determinazione assunta dal Comune, questa, che sta generando notevoli disagi alle famiglie degli alunni della scuola dell’obbligo molte delle quali non dispongono di mezzo proprio per raggiungere il Comune di Mussomeli. “Inoltre, il Comune di Acquaviva Platani, è inserito nella graduatoria definitiva DDG n.1410 del 23/07/25, a favore dei Comuni Siciliani per l’acquisto di Scuolabus – Capitolo di Spesa 772051 – Es.fin.2025 – Servizio 5 Diritto allo Studio – Assessorato Regionale Istruzione e Formazione, risultando destinatario di un finanziamento pari a 75.000,00 euro, e che allo stato attuale, il bus non è ancora stato acquistato”- dichiarano i segretari generali nisseni Monica Genovese(FP CGIL) e Diego Stagno (FLC CGIL), e aggiungono che- “di fronte a questa situazione, siamo preoccupati per quanto potrà ostacolare la legittima frequenza degli studenti della scuola dell’obbligo, ed è per questo che ci rivolgiamo al Prefetto di Caltanissetta e chiediamo un Suo autorevole intervento”.