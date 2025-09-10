Si presenta a casa della ex con un coltello, denunciato a Messina

Si è presentato a casa della ex, da cui si sta separando, armato di coltello, urlando e sbattendo i pugni contro il portone dell’abitazione. E’ accaduto a Messina, dove la Polizia ha denunciato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti nella zona sud della città dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112, trovando l’uomo con le mani sporche di sangue e ubriaco, poco distante dal portone. Alla loro vista non ha esitato a minacciarli e aggredirli. La perquisizione ha permesso il ritrovare, nascosto nella tasca dei pantaloni, un coltello a serramanico lungo 16 centimetri. Sul portone dell’abitazione della ex erano presenti tracce di sangue e il campanello era stato divelto. L’uomo è stato denunciato.