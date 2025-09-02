Serradifalco. Solidarietà, Don Salvatore Randazzo: visite specialistiche gratuite il 25 settembre per i meno abbienti

SERRADIFALCO. Saranno effettuate visite specialistiche gratuite per tutte quelle persone che non possono permetterselo economicamente. Ad annunciarlo è stato Don Salvo Randazzo, il presidente dell’associazione Don Pino Puglisi Odv. Sono previste visite specialistiche endocrinologiche e chirurgiche. Sarà possibile sottoporsi a visite per patologie alla tiroide e del collo, ma anche patologie della cute e della sotto cute, e patologie della parete addominale (ernie inguinali, ernie ombelicali e crurali).

Le visite saranno effettuate gratuitamente dal dott. Francesco Scaffidi Abbate, direttore dell’Unità Operativa di Endocrinologia presso l’Asp di Caltanissetta. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile chiamare al 333-7761185. Le visite saranno effettuate il prossimo 25 settembre dalle ore 15 alle 18 presso i locali di Corso Garibaldi 112.

L’Associazione “Don Pino Puglisi”, dunque, ancora una volta si dimostra vicina concretamente alle persone bisognose con iniziative che costituiscono un supporto importante per quanti non hanno economicamente i mezzi per potersi sottoporre a visite e curarsi. In questo senso, lo stesso don Salvo Randazzo, nel parlare di questa iniziativa, è stato chiaro: <Si tratta di un’opportunità che la nostra associazione sta dando a tutte quelle persone bisognose che, avendo questa tipologia di patologie, necessita di una visita specialistica; ringraziamo il dott. Francesco Scaffidi Abbate per la sua sensibilità, umanità e disponibilità nel mettere la sua professionalità al servizio delle persone bisognose; da parte nostra, fermo restando che non chiudiamo la porta a nessuno, confermiamo la nostra scelta al servizio della solidarietà>.