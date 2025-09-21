Serie D. De Felice fa…felice la Nissa: doppietta e prima vittoria vittoria esterna per i biancoscudati 1-2 sul campo della Gelbison

De Felice fa felice la Nissa e, con una doppietta, regala la prima vittoria stagionale 1-2 sulla Gelbison. Avvio tutto di marca Gelbison con traversa al 7′ dei padroni di casa, ma è stata la Nissa a passare in vantaggio con la rete di De Felice abile ad inventare uno scavetto che ha battuto il portiere avversario al 17′.

In questo frangente la Nissa ha giocato meglio facendo valere il suo potenziale. La conseguenza è stata che, sul finire del primo tempo, De Felice ha trovato il raddoppio con un gran bel tiro seguito ad una sponda di Diaz.

Nella ripresa Nissa sul pezzo e in grado di non fa esprimere compiutamente il proprio avversario che non ha espresso particolari occasioni da gol. La Nissa con Dampha ha sfiorato il tris, ma subito dopo, su un sussulto dei padroni di casa, atterrato Liorni e calcio di rigore. Dagli 11 metri lo stesso Liorni ha trasformato portando la Gelbison sull’1-2.

Nel finale padroni di casa in pressing ma senza costruire palle gol. La Nissa, calata come ritmo nella ripresa, dal canto suo s’è limitata a mantenere le posizioni in difesa senza ripartire in maniera pericolosa come avvenuto nel primo tempo. Alla fine, vittoria per i biancoscudati, la prima stagionale e tre punti pesanti che fanno classifica, morale e rinfrancano un ambiente che aveva bisogno di una scossa.

La scossa c’è stata, ma sarà importante confermarsi mercoledì prossimo al Tomaselli contro il Castrum Favara in un match che dovrà dire se la Nissa ha imboccato la strada della continuità di rendimento. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)