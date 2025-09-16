Salute

Scontro tra un’auto e un trattore sulla strada statale 113 Partinico-Alcamo, muore un uomo

Redazione 3

Mar, 16/09/2025 - 11:09

Incidente mortale questa mattina all’alba fra un’auto e un trattore sulla strada statale 113 Partinico-Alcamo. A perdere la vita è stato il conducente del mezzo pesante, Francesco Dioguardi di 62 anni. La collisione è avvenuta all’altezza dello svincolo di Grisì. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. (ANSA). 

