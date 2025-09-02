Sanità in Sicilia, Faraoni: «Confronto con i sindacati non è mai mancato»

«Il confronto con le parti sociali è sempre stato un pilastro della nostra azione amministrativa, particolarmente su temi cruciali come la riorganizzazione della rete ospedaliera nell’ottica di garantire maggiore efficienza e qualità dei servizi sanitari. Sono da sempre impegnata in un dialogo trasparente e costruttivo, sono da sempre convinta che la condivisione sia l’unico modo per raggiungere obiettivi concreti a favore della sanità siciliana». Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni.

«Desidero, però, precisare che il confronto non è mai mancato: il 21 luglio scorso si è tenuto un incontro specifico proprio su queste tematiche nella sede dell’assessorato, in piazza Ottavio Ziino, durante il quale, come si evince anche dal verbale di quella riunione, sono stati affrontati diversi aspetti della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. In quell’occasione abbiamo illustrato le linee guida che ispirano l’azione del governo Schifani in ambito sanitario e raccolto osservazioni e proposte dalle organizzazioni sindacali presenti. Ribadiamo la nostra piena disponibilità a proseguire il dialogo: collaborazione e lealtà reciproca sono elementi fondamentali per costruire insieme un futuro migliore per la sanità siciliana».