San Cataldo. La “Regina Pacis” apre alla Chirurgia Robotica Ginecologica

SAN CATALDO. Presso la Casa di Cura Regina Pacis avanza il programma di Chirurgia Robotica che si avvale della piattaforma robotica Versius; questa volta, nello specifico, il Robot è stato utilizzato nel campo della Ginecologia. Una paziente di 55 anni è stata, infatti, sottoposta ad annessiectomia robotica per una patologia ovarica tumorale benigna.

Tale intervento, scevro di complicanze, rappresenta il primo eseguito nel centro-sud Italia con la tecnica robotica Versius ed ha coinvolto l’intera équipe di Chirurgia Robotica della Casa di Cura “Regina Pacis”. La procedura è stata eseguita dal Prof. Giuseppe La Ferrera, Responsabile della Chirurgia Mininvasiva della Clinica e, in precedenza, Direttore della U.O. di Ginecologia dell’Ospedale di Enna, coadiuvato dal Prof. Stefano Gidaro, Chirurgo Generale specialista in Chirurgia Robotica, dal Dr. Enrico Maria Falzone e dal Dr. Ermanno Grossi, Specialisti in Chirurgia Generale.

«La chirurgia minivasiva ginecologica – commenta il Prof. La Ferrera – è un mondo in continua evoluzione in cui è nostro dovere assicurare ai pazienti il meglio che si possa offrire. La chirurgia robotica rappresenta il presente ed il futuro della tecnica operativa e garantisce, grazie alla sua precisione, di eseguire gli interventi in sicurezza e, di conseguenza, con un decorso post operatorio più rapido, sicuro e indolore per le Pazienti. Questo è un primo passo che apre a nuove prospettive e pone la Chirurgia Ginecologica Robotica della Casa di Cura “Regina Pacis” come una realtà importante nel panorama regionale siciliano e non solo».

«Siamo orgogliosi di questo importantissimo traguardo – commenta il Direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale e Responsabile del Modulo di Chirurgia Robotica della Casa di Cura Regina Pacis, Dr. Giuseppe Virzì – ed è nostra ferma intenzione proseguire su questa strada ed allargare l’applicazione del robot Versius in quanti più campi chirurgici possibili così da rendere la nostra Struttura come un riferimento per tutti i Pazienti, così da offrire loro sempre le migliori cure. Tutto questo è reso solamente possibile dall’impegno quotidiano e dalla preparazione ed aggiornamento continuo del nostro Team grazie al quale è possibile offrire tali prestazioni di alto livello”.