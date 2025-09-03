Rinnovabili. M5S Sicilia: “Fallimento del Governo regionale sulle Comunità Energetiche”

“Un bando da 61 milioni di euro completamente deserto e un altro da 5 milioni fermo da anni: è questo il risultato disastroso della gestione del Governo Schifani sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. Una vera e propria occasione sprecata per la Sicilia che rischia di restare al palo mentre altre regioni italiane avanzano spedite nella transizione energetica. La colpa è di bandi scritti male, pieni di incongruenze rispetto alla normativa nazionale, che hanno reso impossibile la partecipazione dei Comuni e dei cittadini”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia e deputato ARS Nuccio Di Paola, che con una interrogazione chiede spiegazioni al governo regionale sulla gestione delle comunità energetiche in Sicilia.

“Non è accettabile – scrive Di Paola – che per colpa di regole imposte dalla Regione in contrasto con quelle nazionali, milioni di euro restino inutilizzati e i Comuni che hanno seguito le indicazioni dell’assessorato rischino oggi di essere sanzionati dalla magistratura contabile. È l’ennesima dimostrazione dell’approssimazione e dell’incapacità del Governo Schifani, che a causa di scelte sbagliate sta condannando la Sicilia a perdere treni fondamentali per il futuro”.

Secondo il M5S, i bandi regionali hanno vanificato lo scopo originario delle Comunità Energetiche: “Si tratta di strumenti – spiega Di Paola – che nascono per aiutare le famiglie in difficoltà con le bollette e ridurre la povertà energetica, non per creare pastoie burocratiche. Questo fallimento non solo priva i cittadini siciliani dei benefici economici e sociali delle comunità energetiche, ma ci allontana dall’obiettivo di una vera transizione ecologica. Per noi le rinnovabili non sono uno slogan, ma una priorità politica. Il M5S è già al lavoro per costruire un programma di governo che metta lo sviluppo delle fonti rinnovabili al primo posto, con regole chiare, accessibili e realmente utili alle famiglie e alle imprese” – conclude il coordinatore regionale del M5S Sicilia e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola.

