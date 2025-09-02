Promozione. Ultim’ora. La Sommatinese ha sollevato dall’incarico il tecnico Ottavio Nicotra

A pochi giorni dall’ufficializzazione dei gironi e del calendario di Coppa Italia di Promozione, arrivano novità importanti in casa Sommatinese. L’APD Sommatinese Calcio ha infatti comunicato di aver sollevato dall’incarico il tecnico Ottavio Nicotra.

Il tecnico era stato colui che aveva vinto la passata stagione il campionato di Prima Categoria riuscendo a riportare il Sommatino nel campionato di Promozione. La stessa Sommatinese, per la nuova stagione sportiva, aveva annunciato di aver confermato il tecnico, ma ora con quest’ultimo annuncio, le strade di tecnico e società si sono separate e la società dovrà al più presto trovare un nuovo tecnico.

La Sommatinese ha voluto ringraziare Mister Ottavio Nicotra per la guida tecnica della Prima Squadra. “La società – si legge in una nota- gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva, riconoscendo l’impegno e la professionalità dimostrati durante il suo periodo alla Sommatinese, culminati con la conquista del campionato di Prima Categoria”.