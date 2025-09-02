Pnrr, Palazzo d’Orléans: in Sicilia speso il 31,63% delle risorse a disposizione

“Sul sistema informativo Re.Gi.S., unica piattaforma ufficiale per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti Pnrr, i dati aggiornati al primo settembre mostrano una percentuale dei pagamenti relativa alla Sicilia pari al 31,63%, per un importo di oltre 5 miliardi di euro, su un totale di quasi 15,9 miliardi di finanziamenti complessivi. La Regione è “soggetto attuatore” di appena 1,8 miliardi, pari a circa l’11% delle risorse a disposizione. Questo significa che la maggior parte dei fondi è gestita da Comuni, enti pubblici nazionali e altri soggetti”.

Lo precisa Palazzo d’Orleans in merito ai dati diffusi dalla Cgil.

“La Regione è costantemente impegnata, attraverso un’apposita “Cabina di regia” che possa supportare e coadiuvare i dipartimenti regionali nella programmazione e nella spesa dei fondi, oltre che nel monitoraggio e nel coordinamento delle attività”.