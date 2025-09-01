Pallavolo. L’8 e 10 settembre al “Pala Milan” riparte l’Albaverde con gli Open Day

Archiviata la travagliata stagione conclusa a giugno, l’Albaverde si appresta a riprendere il cammino da dove lo aveva lasciato e lo fa accogliendo i vecchi tesserati, e i nuovi che vorranno condividere il suo progetto, l’8 e il 10 settembre al PalaMilan divisi per fasce di età secondo i seguenti orari per entrambe le giornate:

S3 – Minivolley per nati fino al 2016: dalle ore 17:00 alle ore 18:00

U13 – U14 per nati dal 2012 al 2015: dalle ore 18:00 alle ore 19:00

Altri gruppi per nati dal 2011 in su: dalle ore 19:00 alle ore 20.30.

Noemi Spena, Mauro Di Grande e Salvatore Miraglia saranno presenti e aspetteranno con rinnovato entusiasmo quanti vorranno unirsi a questo nuovo progetto per iniziare con il piede giusto la nuova stagione agonistica.