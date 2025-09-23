Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme

(Adnkronos) – Ottobre mese internazionale della prevenzione contro il cancro al seno, che ogni anno fa registrare in Italia ancora oltre 58mila diagnosi. Oggi a Roma, alla Curia Iulia nel Parco archeologico del Colosseo, è stata presentata la campagna di sensibilizzazione che vede ancora una volta Komen Italia insieme al ministero della Cultura. E' la sesta edizione dell'iniziativa 'La prevenzione è il nostro capolavoro', con il patrocinio del ministero della Salute. Per il mese della prevenzione, stasera il Colosseo si illuminerà di rosa.Quest'anno la campagna sarà articolata in 14 villaggi della salute nelle regioni dell'Italia centro-meridionale e insulare, dove sono previste cerimonie di inaugurazione, attività educative, attività di prevenzione primaria e secondaria. La campagna si chiuderà il 7 novembre nell'area del Colosseo. "Grazie al ministero della Cultura che ci accompagnato nella preparazione con una presenza forte – ha detto Riccardo Masetti, oncologo e fondatore Komen Italia – La sesta edizione è il modo di contribuire al mese internazionale sulla sensibilizzazione dei timori al seno. C'è molto lavoro da fare perché nonostante i progressi della ricerca la strada è ancora lunga. La campagna parte stasera e arriva al 7 novembre, sono 45 giorni e quindi abbiamo allungato la nostra presenza sul territorio. Andremo al Sud del Paese per iniziative che vogliono per fare di più, 14 tappe di almeno 3 giorni in cui promuoveremo la prevenzione. Il rapporto Passi del ministero della Salute ha registrato che al Sud la prevenzione fa più fatica e noi andremo a concentrare gli sforzi in quei territori". Durante tutto il mese sono previste iniziative aggiuntive di raccolta fondi che affiancheranno quelle promosse dal ministero della Cultura. Tra gli eventi più significativi: il Pink Cocktail Night, aperitivo di solidarietà presso La Galleria Nazionale di Cosenza – Palazzo Arnone; la cena di gala presso l'Archivio di Stato di Caserta situato all'interno di Palazzo Reale; le numerose Walk for the Cure (passeggiate di solidarietà) e altri eventi ideati ad hoc dai sostenitori locali di Komen Italia. Le iniziative di raccolta fondi favoriranno l'avvio di nuovi progetti, nelle regioni dell'Italia meridionale e insulare, di promozione della ricerca e della formazione in senologia e di sostegno agli screening mammografici. "L'augurio è che 'La Prevenzione è il nostro capolavoro' non sia soltanto uno slogan, ma diventi per tutti un impegno quotidiano. Perché la cultura è questo: creare legami, diffondere conoscenza e promuovere il benessere di ognuno", ha affermato Valentina Gemignani, capo Gabinetto ministero della Cultura. Per rafforzare il messaggio sull'importanza della prevenzione, il ministero della Cultura illuminerà di rosa in ciascuna sede dei villaggi e in altre città italiane prestigiosi monumenti del patrimonio statale (tra i quali il Colosseo, il Pantheon, Castel Sant'Angelo a Roma, il Castello Svevo di Bari, la Reggia di Caserta, ma anche le Gallerie degli Uffizi di Firenze, la Pinacoteca di Brera a Milano, il Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo, la Pinacoteca Nazionale e il Museo Archeologico di Cagliari). Oltre al patrocinio del ministero della Salute, la campagna potrà contare sui prestigiosi patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dell'Anci, della Fondazione Pubblicità Progresso, del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dell'Esercito Italiano e della Marina militare, in collaborazione con Sport e Salute, e vedrà anche il contributo attivo di un'ampia coalizione di partner sanitari tra cui la Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, l'ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, il Policlinico di Bari, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, l'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, l'azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, l'Arnas Brotzu, l'Asl di Cagliari, l'ospedale Mater Olbia, l'Asrem Molise, l'Asl 2 Abruzzo e altre istituzioni sanitarie locali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)