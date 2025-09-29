Oggi a Comiso il decesso del conventuale Nunzio Asta. A Mussomeli creò il gruppo scout

MUSSOMELI – Oggi, a Comiso, è venuto a mancare alla vita terrena, il frate laico dell’ordine dei frati Minori conventuali Nunzio Asta che per due anni segnò la sua presenza a Mussomeli, esattamente dal 1984 al 1986, dove costituì il gruppo scout giovanile, pensato e sognato a lungo per la sua realizzazione con concreta adesione di giovani che, durante la permanenza del frate conventuale a Mussomeli, sperimentarono, positivamente, quel percorso di vita, proprio nel periodo della giovinezza. Dopo una sua lunga assenza dalla Terra di Manfredi, grazie all’impegno del volenteroso Mario Bertolone, di cui è noto il suo attivismo, nell’aprile del 2023, il frate è ritornato a Mussomeli, per incontrare quei giovani scout di allora con cui condivise le molteplici attività messe in campo con i lavori di squadra, all’aria aperta, sempre attento alla loro crescita. Anche da lontano ha cercato di mantenere i rapporti amicali tramite i social, memore, appunto, di un passato vissuto con loro.