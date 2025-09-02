Nell’Agrigentino ritrovato sano e salvo pastore scomparso 12 giorni fa

E’ stato ritrovato sano e salvo il pastore rumeno di 47 anni scomparso da dodici giorni nelle campagne di Sambuca di Sicilia, nell’Agrigentino. L’uomo e’ stato rintracciato oggi pomeriggio vicino a un casolare in contrada Cuvio-Adragna.

Le ricerche, iniziate all’alba, hanno visto impegnati uomini e mezzi del reparto TAS (Topografia applicata al soccorso) dei vigili del fuoco di Agrigento, unità cinofile e l’elicottero Drago 159 del reparto volo di Catania.

Ai soccorsi hanno partecipato anche i carabinieri in un territorio ampio e impervio. Il caso del pastore, residente da pochi mesi in una zona con una folta comunità romena, aveva fatto temere il peggio: le sue pecore si erano allontanate e l’uomo, una volta ritrovato, ha dovuto ricorrere a cure mediche. (AGI)