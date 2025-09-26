“Mussomeli Sicura” – Progetto di ammodernamento del sistema di videosorveglianza urbana

MUSSOMELI – Altro progetto del comune di Mussomeli dal titolo “Mussomeli sicura” è stato presentato, finalizzato all’ammodernamento e al potenziamento del sistema di videosorveglianza urbana già esistente. L’intervento prevede l’installazione di nuove telecamere e il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche per garantire maggiore sicurezza, prevenzione e supporto alle forze dell’ordine. A tal fine, è stata avanzata richiesta di contributo pari a € 150.000,00 ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 29 del 12/08/2025. “Mussomeli Sicura – ha commentato il primo cittadino Catania – rappresenta un passo importante per la tutela dei cittadini e del nostro territorio, grazie a strumenti moderni ed efficaci di videosorveglianza”. Un particolare ringraziamento è rivolto all’Ing. Carmelo Alba, Dirigente del Comune di Mussomeli, per la preziosa opera di progettazione e coordinamento tecnico del progetto.