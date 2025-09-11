Mussomeli, Riccardo Fogli in concerto ostacolato dalla pioggia e interrotto. Delusione fra il pubblico e gli organizzatori

MUSSOMELI – I più previgenti sono arrivati in Piazza con l’ombrello consigliati da un probabile meteo al riguardo; il concerto del noto cantante Riccardo Fogli che era arrivato a Mussomeli a metà pomeriggio di giovedì scorso, accolto dai dirigenti della Pro Loco, ha avuto luogo, ostacolato ed interrotto, purtroppo, dalla pioggia, con un pubblico presente che aveva invaso in prima serata tutta la piazza Umberto e tutti gli angoli delle vie adiacenti. Le canzoni del mitico cantante hanno deliziato e infiammato il pubblico che non gli ha risparmiato applausi. Visibilmente contrariati gli organizzatori per l’improvvisa pioggia, sono comunque rimasti soddisfatti per la massiccia partecipazione di pubblico riscontrando che i loro impegni organizzativi hanno dato risultati positivi, eccettuata l’arrivo della pioggia che disorientato all’andamento della serata.