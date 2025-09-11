Mussomeli, centenario fondazione Parrocchia S. Enrico con messa e mostra fotografica. Sarà presente il vescovo Russotto.

MUSSOMELI – Festa nella parrocchia di S. Enrico per il centenario della fondazione della parrocchia. Sarà presente, domani 12 settembre, il vescovo Mario Russotto che, alle 18,30, celebrerà la messa. A seguire, nel salone parrocchiale, l’inaugurazione e la visita della mostra fotografica accuratamente allestita per l’occasione. E’ previsto un momento di fraternità nell’attigua piazzetta. Va subito detto che sono passati 100 anni da quel 9 settembre del 1925, allorquando la Parrocchia di S. Enrico fu eretta a Parrocchia con decreto del vescovo di Caltanissetta, Nel corso di tutti questi anni si sono alternati alla sua guida cinque parroci, di cui il primo è stato Padre Ottaviano Fisci dal 1925 al 1938 che, con la collaborazione dei fedeli. realizzò importanti lavori di ampliamento e decorazioni nella struttura ecclesiale; fy assai zelante e coinvolgente nell’attività parrocchiale ed attivo nel suo apostolato inculcando la devozione a Gesù Nazareno. A seguire, è subentrato il parroco Calogero Cimò dal 1938 al 1978, e poi, Giuseppe Sorce Sapia dal 978 al 1996, Francesco Lomanto (attuale Arcivescovo di Siracusa) dal 1996 al 2011 e, infine, l’attuale Francesco Mancuso. Da dire che la nuova parrocchia ottenne il decreto governativo all’erezione in parrocchia autonoma il 19 febbraio 1928. Va sottolineato che la chiesa, già presente nella parte bassa del paese, risalirebbe intorno al 1750 come monastero delle benedettine, Il quartiere, vasto e popoloso, fin dall’inizio ha coltivato il culto e la devozione per Gesù Nazareno, i cui festeggiamenti annuali tradizionalmente ricadono l’ultima domenica di settembre.