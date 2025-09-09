Mussomeli, 13^ “Memorial Daniele Camerota”. I “pulcini” della Don Bosco impegnati in un mini torneo

MUSSOMELI – Come ogni anno e questo è il tredicesimo, la ASD DON BOSCO MUSSOMELI ha organizzato, con il Patrocinio del Comune, il “MEMORIAL DANIELE CAMEROTA” presso il campetto di calcio A5 in c.da Prato. I ragazzi della categoria PULCINI si sono impegnati in un mini torneo per ricordare la figura splendida di Daniele. Alla fine il presidente Nino Lanzalaco ha ringraziato i ragazzi e i loro genitori per il continuo impegno e ha voluto ricordare che la Don Bosco tiene moltissimo a queste cose, anche perché sono la vera essenza della vita e che a volte valgono più di bel gol: ha anche omaggiato, insieme ai mister Giovanni Belfiore e Domenico Lomanto, la signora Silvana con i figli Gloria, Luigi e Maria Luisa in diretta WhatsApp, perché fuori per lavoro con i fiori che verranno portati al cimitero. Presenti anche i suoceri sig. Noto e consorte e l’Assessore Lo Conte che ha ricordato la figura di Daniele, Ancora una volta la “Don Bosco” fa parlare di sé per qualcosa di nobile.