Montante: in carcere l’ex leader degli industriali siciliani, deve scontare 4 anni e 5 mesi di reclusione

Redazione

Mar, 09/09/2025 - 22:11

E’ in carcere l’ex leader degli industriali Antonello Montante condannato dalla Corte di Cassazione per corruzione e alcuni “spionaggi”. L’imprenditore di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, era stato condannato a 8 anni di reclusione in appello con il rito abbreviato. La Corte di Cassazione, annullando il reto di associazione a delinquere, ha anche sentenziato che ci vuole un processo d’appello bis per il ricalcolo della pena. La procura generale di Caltanissetta ha emesso un ordine di carcerazione perche’ deve scontare 4 anni e 5 mesi di reclusione (in attesa del conteggio dopo il processo bis d’appello) e l’imprenditore si e’ presentato nel carcere di Bollate. Il mese scorso la Cassazione aveva depositato le motivazioni della decisione. Condannati, in via definitiva, anche i poliziotti Marco De Angelis e Diego Di Simone. Ma anche per loro dovranno essere ricalcolate le pene con il processo bis in appello.

