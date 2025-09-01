Mangiano tonno in un risto – bar e restano intossicati: i casi salgono a 13

Salgono a tredici le persone, tutti adulti, che si sono rivolte ai pronto soccorso di Cagliari dopo avere mangiato del tonno in un bar-ristorante nel centro cittadino durante la pausa pranzo. E’ quanto emerga da una ricognizione negli ospedali cagliaritani: al momento sono 10 quelli che sono stati trasportati dal 118 al Brotzu, mentre tre sono arrivati al SS.Trinità. Due di questi ultimi hanno già lasciato il nosocomio.

Intanto i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, intervenuti anche con il supporto del Nas, fanno sapere che i militari “hanno effettuato un accesso ispettivo presso il risto-bar interessato, e stanno, in questo momento acquisendo gli elementi utili alla ricostruzione della vicenda e avviando le verifiche sulla provenienza e conservazione degli alimenti. Le indagini sono tuttora in corso per accertare le cause precise dell’episodio”. (ANSA).