Gogòl premia Caltanissetta, insignita del titolo di “Assessorato al Sorriso”

Una candidatura che porta alla creazione di un protocollo d’intesa per realizzare iniziative virtuose

Caltanissetta è stata ritenuta meritevole di fregiarsi “dell’assessorato al Sorriso” ideato da Gogòl.

La comunicazione ufficiale, alla quale seguirà la firma di un protocollo d’intesa tra l’associazione “Per un mondo di Sorrisi” e il Comune di Caltanissetta, è avvenuta nell’ambito della cerimonia di presentazione del Calendario scolastico 2025/26 del’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna realizzato e finanziato da Gogòl con apposite illustrazioni e contributo dei suoi partner.

Dopo la presentazione dei 12 scatti, i cui autori sono gli stessi studenti di ogni ordine e grado del territorio di Competenza dell’Ufficio V, la presentatrice dell’evento, Irene Varveri Nicoletti ha invitato l’assessore all’istruzione Vincenzo Lo Muto a salire sul palco del Teatro comunale Regina Margherita di Caltanissetta.

A consegnare il premio sono stati due ambasciatori Gogòl nisseni, il Maestro Pasticcere Lillo Defraia e il Maestro musicista Corrado Sillitti.

Gogòl, prima di essere una statuetta stilizzata, è un simbolo che riconosce, a chi lo riceve, delle qualità legate, soprattutto, alla socialità, al buonumore (appunto “il sorriso”) e al desiderio di diffondere questo coinvolgimento emotivo a tutti coloro che lo circondano.









“Gogòl, omaggio al Sorriso” nasce dalla volontà di creare un mondo dove il Sorriso diventa simbolo di forza, resilienza e bellezza interiore.

Il Comune di Caltanissetta, per le numerose iniziative finalizzata a creare uno spirito di condivisione, di socialità, di inclusione, alla grande attenzione alla tradizione e al territorio, al dinamismo e alla visione turistica della città orientata ad a incrementare l’economia circolare, è stato “segnalato” come meritevole di riconoscimento.

Una candidatura che parte “dal basso”, dagli ambasciatori già esistenti che, al bisogno, segnalano le realtà o le figure virtuose capaci di promuovere messaggi positivi, miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente.

“Si tratta del 14° Comune che, nel mondo, è stato ritenuto idoneo a tale identificazione – ha spiegato Mauro Todaro, ideatore, nel 2016, del Premio Gogòl -. Dalla Guinea fino alla Sicilia, passando per altre Regioni d’Italia e d’Europa. Gli ambasciatori Gogòl sono oltre 3.000 e spesso ben noti al grande pubblico ma anche imprenditori, artigiani e organizzazioni che, nell’ombra, regalano fiducia e incoraggiamento. Da Papa Francesco a Valentino Rossi. Tante figure che, nel loro settore, sono stati portatori sani di sorrisi, allegria e rispetto delle regole. Gli Assessorati al Sorriso non sono solo un titolo, ma un impegno concreto: quello di mettere al centro le persone, i valori positivi e la capacità di creare entusiasmo.

Gogòl, con questo progetto, dimostra che una rete basata sul sorriso può generare nuove opportunità, cambiamento e bellezza”.

Firmato il protocollo d’intesa “Gogòl”, l’omino “giallo come il sole, il grano e il sorriso della terra da cui nasce” diventerebbe virtualmente un cittadino onorario della città di Caltanissetta.

Tale intesa permetterà di creare iniziative condivise, partecipare alla piattaforma che metterà in rete storie di valore e best practies di comunità virtuose e consentire che il “buon umore” e il “sorriso” diventino sempre più contagiosi e si diffondano tra le diverse comunità. Attività che saranno turistiche, sportive, artistiche, educative, culturali, sociali, civiche, etiche e benefiche.

L’assessore Vincenzo Lo Muto ha ricevuto il premio a nome di tutta l’amministrazione sottolineando che tale riconoscimento appartiene a tutti e non deve essere considerato come limitato soltanto al Sindaco e alla Giunta. “Devono sentirsi parte integrante di questo riconoscimento tutti i consiglieri e chi, negli uffici, lavora per realizzare a Caltanissetta progetti di qualità e per l’interesse di tutti i cittadini”.