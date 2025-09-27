Enna, chiusura del tour di Segalerba: la Sicilia saluta la vigilia del XVI Congresso FIAIP

Enna, 26 settembre 2025 – Si è conclusa a Enna l’ultima tappa del tour nazionale che ha visto la Squadra di Fabrizio Segalerba incontrare i territori in vista del XVI Congresso Nazionale FIAIP, in programma dal 2 al 4 ottobre a Riccione.

L’incontro siciliano, ospitato nel cuore dell’Isola, ha rappresentato non soltanto un momento di confronto ma anche un passaggio simbolico: la chiusura di un percorso fatto di ascolto e partecipazione, prima della scelta che determinerà la guida della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali per il quadriennio 2025/2029.

Ad accogliere i candidati, la Presidente regionale FIAIP Sicilia, Maria Pia Barbagallo, e il Segretario regionale Davide Volpe, insieme ai Presidenti provinciali e a una nutrita presenza di associati. Una platea partecipe e qualificata, segnale evidente di un territorio profondamente coinvolto nella vita federativa e sensibile alle sfide che attendono la categoria.

La squadra guidata da Fabrizio Segalerba, Segretario Nazionale e candidato alla Presidenza Nazionale, era rappresentata da figure di rilievo: Marco Bettiol, Presidente provinciale FIAIP Venezia e candidato alla Segreteria nazionale; Carmelo Mazzeppi, ricandidato alla Tesoreria; Francesco La Commare, Presidente del Centro Studi Nazionale e candidato alla Vicepresidenza vicaria con delega ai mercati immobiliari esteri e relazioni internazionali; Riccardo Ceci, Presidente FIAIP Viterbo/Rieti e candidato alla Vicepresidenza con delega a politiche giovanili e innovazione digitale.

Il confronto con gli associati ha messo al centro i temi cardine del programma: innovazione digitale, formazione continua, internazionalizzazione, legalità e rappresentanza unitaria. Pilastri che delineano la visione di una FIAIP inclusiva, moderna e pronta a consolidare il proprio ruolo sul mercato immobiliare nazionale e internazionale.

L’entusiasmo registrato a Enna suggella un percorso che ha attraversato l’Italia intera, dando voce a professionisti e territori. Adesso lo sguardo si sposta su Riccione: sarà lì, dal 2 al 4 ottobre, che il Congresso Nazionale scriverà la nuova pagina della Federazione, scegliendo la squadra chiamata a guidarla nei prossimi quattro anni.